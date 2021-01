Situação pandémica na Madeira pior do que Alemanha ou Bélgica

Os números relativos à pandemia de covid-19 na Região mostram que a Madeira já regista mais casos por milhão de habitantes, nos últimos 14 dias, do que Canárias ou Açores. Este é um rácio superior ao registado em muitos países europeus. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias.

Ainda no que concerne ao novo coronavírus, saiba que ontem contabilizaram-se 77 novos infectados, 54 internados e duas mortes por covid. É com base nestes dados que o Governo Regional decidiu apertar as restrições à circulação nos fins-de-semana. De igual modo, também Santa Cruz reforça medidas dado o risco elevado no concelho. Entretanto, reabrem hoje 10 escolas no Funchal. O 'dossier' sobre a covid-19 pode ser encontrado entre as páginas 4 e 7.

A maior mancha gráfica desta edição vai para a tempestade Filomena e para o rasto de destruição que esta deixou. Nas páginas 10 e 11 damos conta das derrocadas e deste temporal que arrastou carros, enlameou estradas e habitações e colocou os madeirenses em alerta máximo. A Ribeira de Machico foi uma das zonas mais atingidas. A Protecção Civil registou 34 ocorrências e 21 estradas condicionadas.

Já no desporto, os olhos estiveram postos no Marítimo, que perdeu por 2-1 frente ao Sporting de Braga. Já o Nacional viu o seu jogo frente ao Sporting, que deveria ter sido disputado ontem, na Choupada, adiado para as 18 horas de hoje. Saiba mais nas páginas 14 a 17.

Moda para mudar e quebrar preconceitos. Na nossa entrevista de hoje estivemos à conversa com a designer Constança Entrudo e dos seus projectos na área do Bordado Madeira e tapeçaria. Conheça qual a associação que se junta à estilista nas páginas 20 e 21.

Na página 3 abordamos as novas regras da Assembleia Legislativa da Madeira e o facto de os deputados estarem obrigados a discursar de máscara.

Por fim, os autarcas falam sobre como é fazer a gestão de risco elevado, que se revela um teste em vésperas de Autárquicas.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO.

