DRETT encerra balcões devido a alterações nos sistemas das cartas de condução

A Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres informou esta tarde, em comunicado, que no âmbito das alterações ao Código da Estrada, Regulamento da Habilitação legal para Conduzir e legislação sobre a certificação dos motoristas de veículos pesados de passageiros e mercadorias, que entram em vigor a 8 de janeiro, é necessário proceder a alterações e atualizações nos sistemas referentes às cartas de condução (SICC/PLC/IMTONLINE/SIPOL) de 08/01 a 11/01, inclusive.

"Deste modo, e devido à ausência de sistema nos referidos dias, os balcões referentes às cartas de condução e veículos estarão encerados dias 8 e 9 de janeiro - balcão Loja do Cidadão - e 11 de janeiro, na Rua do Seminário, bem como na Loja do Cidadão", acrescenta a mesma nota.

A Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres "pede a compreensão de todos os utentes".