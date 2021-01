Governo Regional em alerta máximo e várias estradas encerradas

O Governo Regional indica estar em alerta máximo devido ao mau tempo e dá conta de que várias estradas de se encontram encerradas na sequência do temporal que, esta quinta-feira, assolou a Madeira.

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, deslocou-se, esta tarde, a Machico, a fim de inteirar-se das situações ocorridas em vários pontos do concelho, nomeadamente no sítio da Ribeira Grande, devido ao mau tempo.

O ponto de situação do Governo Regional dá conta de que "com as fortes chuvas, um ribeiro situado junto à Ribeira Grande ficou obstruído, tendo provocado a inundação de uma casa e a destruição de alguns bens materiais". "Apesar de esta situação já estar controlada, o Governo Regional está efectivamente atento a todos os concelhos que se encontram sob aviso para forte precipitação, como é o caso de São Vicente, cujas freguesias da Ponta Delgada e Boaventura ainda se encontram fragilizadas pelos acontecimentos de 25 de Dezembro último. Para esse efeito, já estão no terreno, desde manhã, equipas de prevenção, tendo o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas também se deslocado a estes dois locais".

Estradas encerradas devido ao mau tempo:

3.ª Secção:

ER 211 - No Sítio dos Lagares - Ponta Delgada;

ER 211 - Entre o Sítio da Lombadinha e o entroncamento de acesso às Lombadas (Ponta Delgada);

VE2 São Vicente – Porto Moniz.

Estradas condicionadas devido ao mau tempo:

1.ª Secção:

ER 204 – Sítio da Pinheira São Gonçalo.

2.ª Secção:

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e o Lombo de Cima (Faial);

ER 110 – Desde o Santo da Serra passando pelo Porto da Cruz até ao Sítio da Longueira no Faial;

ER 211 – Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge;

ER 212 – Entre o Sítio das Preces (Machico) – Portela;

ER 213 – Faial – Cortado (Santana);

ER 217 – São Roque do Faial.

3.ª Secção:

ER 101 – Entre o Porto Moniz e a Ponta do Pargo;

ER 211 – Entre a Lombadinha e a Boaventura;

ER 211 – Entre o centro de Ponta Delgada e Sítio das Pingas;

ER 228 – Rosário – Encumeada.

4.ª Secção:

ER 105 – Serra d’Água – Encumeada;

ER 222 – Entre os Zimbreiro (Tabua) e o Sítio do Luzirão;

ER 222 – No Sítio do Socorro (Canhas);

ER 222 – No Sítio do Lombo Brasil (Calheta);

ER 223 – Fajã da Ovelha – Paul do Mar.

VE 2 – São Vicente/Porto Moniz.