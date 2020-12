Reabertas estradas afectadas pelo temporal na costa norte da Madeira

As ligações rodoviárias às localidades que ficaram isoladas na sequência da tempestade que afetou a costa norte da ilha da Madeira, no dia de Natal, foram restabelecidas hoje, indicou o presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

"Está tudo transitável, excetuando o sítio do Lombinho, que só durante o dia de amanhã [segunda-feira] terá acesso a viaturas automóveis", disse à agência Lusa José António Garcês, vincando, no entanto, que, neste caso, o caminho pedonal já está desobstruído. As freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, foram as mais afetadas pelo temporal que se abateu sobre o arquipélago da Madeira no dia 25 de dezembro, atingindo sobretudo a costa norte, sendo que 27 pessoas que foram retiradas suas casas por motivos de segurança.

A chuva intensa e persistente provou derrocadas e danos em estradas e outras infraestruturas públicas, como as redes de água potável e de eletricidade, ou o cemitério de Ponta Delgada e o campo de futebol de Boaventura, que ficaram alagados. O presidente da autarquia esclareceu que "muitas casas" foram afetadas, mas apenas duas sofreram danos significativos, uma das quais - uma moradia de férias - ficou totalmente destruída.

No total, 27 pessoas foram retiradas das suas habitações por motivos de segurança - 20 de Ponta Delgada e sete de Boaventura - e que se encontram temporariamente alojados em residências de familiares e amigos. "Obviamente, há muito trabalho para fazer, porque são muitas toneladas de escombros, pedra, lama, terra, árvores", disse José António Garcês, realçando, por outro lado, que a eletricidade já foi restabelecida em todos os sítios. "Neste momento, não há ninguém sem luz", reforçou. A reposição da rede de água potável será mais lenta, devido aos danos provocados nos arruamentos, explicou o autarca.

Após o temporal, a Norte da Madeira, de 25 de dezembro, e de todos os esforços desenvolvidos por várias entidades, nomeadamente Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e direções regionais, como Direção Regional de Estradas e Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, em perfeita articulação a Empresa de Eletricidade da Madeira, Câmara Municipal de São Vicente, Proteção Civil, bem como demais organismos que se associaram e o notável espírito de entreajuda de populares, temos a avançar que hoje, 27 de dezembro:

Os trabalhos de limpeza irão continuar e, posteriormente, será feita uma avaliação mais intensiva dos danos. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou as várias freguesias afetadas, incluindo São Jorge e Arco de São Jorge.

Todas as entidades envolvidas na recuperação destas freguesias estão a desenvolver esforços para que a normalidade seja reposta o quanto antes. Todavia, pede-se à população que circule nas estradas ainda condicionadas apenas em caso de extrema necessidade.

Entretanto, ao final da tarde, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas divulgou uma nota a confirmar que na Ponta Delgada todas as acessibilidades estão repostas, excepto no Lombinho, onde estão a ser feitos esforços para a sua abertura automóvel amanhã. Porém, os acessos abertos estão condicionados, pelo que o Governo Regional pede precaução aos condutores, já que ainda prosseguem trabalhos de limpeza e alguns troços estão fragilizados. A Empresa de Electricidade da Madeira já restabeleceu a energia eléctrica a todas as localidades que haviam sido afetadas, desde hoje de manhã.

