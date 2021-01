O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reuniu, esta manhã, por videoconferência, com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e com a Equipa do Turismo de Portugal.

O encontro - que segundo o governante decorreu com "grande envolvimento" de todas as partes - serviu para "fazer um balanço de 2020" e perspectivar a evolução do sector em 2021, partindo de uma "vontade comum".

Eduardo de Jesus começou por salientar o a importância do "conjunto de apoios que tem sido disponibilizado ao sector a nível nacional e regional, em particular".

"Tivemos naturalmente uma grande sintonia no que diz respeito à necessidade e oportunidade desses mesmos apoios e, acima de tudo, apoios que venham garantir às empresas a capacidade de garantir os postos de trabalho".

Destacou, neste contexto, a intervenção da Segurança Social, mas também as várias linhas de apoio que foram abertas para minimizar os impactos da pandemia. Linhas estas que, no entender do governante "devem convergir necessariamente para apoios a fundo perdido", consoante tem sido prática recorrente na Região.

A conectividade aérea da Região (ou seja, o "ponto de situação" em que se encontram neste momento as companhias aéreas que trabalham com a Madeira) e a questão da inoperacionalidade do Aeroporto foram também outros temas abordados nesta reunião.

Eduardo de Jesus aproveitou aqui para deixar um repto à República:

"Não é só a pandemia que nos coloca constrangimentos. Nós já tínhamos outros problemas para além da pandemia, que devem ser atendidos pelas autoridades nacionais, como uma prioridade de todo o o Portugal".

Relativamente à promoção externa do destino Madeira em 2021, "salvaguardou-se o compromisso do Turismo de Portugal nesse mesmo sentido".

Foi ainda abordada a requalificação de competências dos trabalhadores do sector do Turismo.