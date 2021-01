O Governo dos Açores vai implementar, a partir de sexta-feira, novas medidas de contenção da covid-19 na ilha de São Miguel, como limitação de ajuntamentos, recolher obrigatório, limitação de horário de restaurantes e lojas, e encerramento de escolas.

Uma das medidas anunciadas hoje pelo secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, é "a limitação de ajuntamentos na via pública a mais de quatro pessoas, desde que não façam parte do mesmo agregado familiar".

Será ainda obrigatório o "encerramento de cafés e restaurantes às 15:00, mantendo a atividade para serviço ao domicílio ou 'take-away'", e "a implementação do ensino à distância para todos os estabelecimentos de ensino e todos os níveis de ensino".

Clélio Meneses anunciou também a "proibição de circulação entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana e a partir das 15:00 ao fim de semana", e o "encerramento do comércio local e centros comerciais às 20:00".

Por outro lado, haverá "obrigatoriedade de teletrabalho, sempre que as funções e a atividade o permitam" para pessoas com mais de 60 anos ou que tenham determinadas patologias e, no caso de não ser possível, será obrigatório o "desfasamento de horário".

As medidas vão vigorar durante o período do novo estado de emergência, até 15 de janeiro, e serão aplicadas apenas à ilha de São Miguel, onde se têm registado mais casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Os Açores têm atualmente 564 casos positivos ativos de infeção, dos quais 519 na ilha de São Miguel, 39 na ilha Terceira, três na ilha das Flores e três na ilha do Faial.

Desde o início do surto foram detetados 2.346 casos, tendo-se registado 22 óbitos e 1.666 recuperações.