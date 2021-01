Caso positivo na Misericórdia leva padre da Calheta a cancelar celebração da missa

O padre Silvano Gonçalves, pároco das paróquias da Calheta, recorreu ao Facebook pra avisar os paroquianos que hoje, sábado, não será celebrada missa.

O padre explica as razões, que está relacionada com o teste positivo para SARS-CoV-2 (Covid-19) a uma pessoa que esteve presente na tomada de posse do novo provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, José Mário Sousa.

“Como já sabemos, uma colaboradora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta testou positivo. Assim, como eu estive presente na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos da Santa Casa, a delegação de saúde determinou que eu ficasse em casa. Assim, hoje sábado dia 2 não haverá Eucaristia, amanhã Domingo teremos a Missa no horário habitual pois consegui um sacerdote para me substituir. Saliento que não tive qualquer contacto com a pessoa em questão. São as minhas férias depois da quadra natalícia com dezenas de celebrações.”

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta Hoje decorreu a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio de 2021/2024.

Como o DIÁRIO dá conta na edição impressa de hoje, na cerimónia do dia 29 de Dezembro, última terça-feira, estiveram presentes várias entidades como o bispo do Funchal, Nuno Brás, o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, e a secretária Regional da Inclusão e cidadania, Augusta Aguiar, e o presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles.

Os funcionários da instituição vão ser testados hoje.