PSD destaca medidas de incentivo ao emprego jovem no Orçamento

Numa iniciativa conjunta com a JSD, o Grupo Parlamentar do PSD destacou, este sábado (2 de Janeiro) a preocupação do Governo Regional com a promoção do emprego jovem.

Preocupação essa que, segundo o deputado Bruno Melim, "está traduzida no Orçamento da Região para este ano", que reforça "o número de estágios em instituições públicas e privadas da Região", além de aumentar "as comparticipações às entidades privadas e a todos os jovens que se candidatem aos programas no primeiro semestre de 2021".

Na acção realizada, hoje, junto ao Instituto de Emprego da Madeira, o deputado e líder da JSD, referiu ser "importante dizer que esta aposta do Governo Regional se tem materializado, nos últimos anos, através da aproximação dos nossos jovens ao mercado de trabalho, ultrapassando o problema do primeiro emprego".

Bruno Melim sublinhou que estas medidas são sustentadas numa lógica de “apoiar os privados e dotá-los de condições para fazerem face a esta excepcional situação de pandemia", assim como na apostar "em introduzir na economia um valor acrescentado e qualificado".

Além disso, realça que o Orçamento de 2021 prevê ainda um programa específico de apoio às novas ideias e projectos de jovens desempregados, porque há essa confiança de que podem ser “motores da economia” e da “iniciativa privada”.

Outra medida complementar é o direito às prestações sociais de desemprego para os jovens que não fiquem empregados após a conclusão dos programas de estágio, apontou.