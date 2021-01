Avião da TAP com destino à Madeira divergiu para o Porto Santo

O voo TP 1713, operado pela companhia aérea TAP, proveniente do Porto, aterrou há pouco no Aeroporto do Porto Santo. As más condições atmosféricas não permitiram que o avião aterrasse no Aeroporto Internacional da Madeira, tal como previsto.

O avião da TAP ainda esteve algum tempo às voltas, ao largo da Madeira, mas não foi possível concretizar a aterragem.

Além deste, um voo da easyJet, proveniente de Londres, está de regresso à origem depois de ter estado às voltas, sem conseguir aterrar na pista madeirense.

Entretanto, também um outro avião da easyJet, proveniente de Bristol, está a aguardar a melhoria das condições atmosféricas para conseguir aterrar.

De recordar que, esta manhã, as aterragens na Madeira estão bastante condicionadas pelo vento forte.