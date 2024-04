Somos alternativa

Como número dois da lista do JPP às próximas eleições regionais, penso que está na hora de deixar claro que a nossa candidatura tem como objetivo o crescimento do nosso grupo parlamentar, mas somos também, convictamente, uma candidatura preparada para governar se essa for a vontade dos madeirenses.

O panorama político já não se compadece dos rótulos tradicionais de que existem apenas dois partidos com perfil de poder, até porque esses partidos estão associados aos problemas que persistem na Madeira e à falta de soluções para os mesmos.

Esses partidos, que são o PSD e o PS, como também o CDS por conveniência, tanto na Madeira como em Portugal continental, são também os responsáveis por termos o surgimento de extremismos e populismos que não se coadunam com um país a celebrar os 50 anos da liberdade.

Aquilo que realmente espero, é que os verdadeiros valores de abril possam derrotar o surgimento de novas ditaduras alimentadas por discursos cheios de demagogia, compostas por pessoas bem vestidas e perfumadas e que nunca deram valor aos trajetos de vida repletos de luta e muito suor.

Neste quadro, reconhecendo os valores da verdadeira liberdade que o JPP defende, até tendo em conta o capital acumulado do trabalho desenvolvido em Santa Cruz e na Assembleia Legislativa da Madeira, está apto para liderar um Governo Regional, e todos nós sabemos da necessidade que a Região tem de novos autores nos seus quadros de governação.

E esses novos autores não podem ser recém-chegados com discursos contrários aos direitos e liberdades adquiridos, mas sim partidos com provas dadas e experiência de poder.

Lembro que em Santa Cruz o JPP não só recuperou uma autarquia na falência, como implementou medidas inovadoras, políticas sociais e um programa de eventos que devolveu o orgulho a este concelho e o colocou no lugar que é seu por direito, tanto pela sua localização geográfica, como pela sua história e cultura, como pela sua posição de porta de entrada na Madeira.

Fizemos, neste concelho, o que ninguém imaginou que pudéssemos fazer e mesmo tendo recebido uma herança desastrosa que nos foi legada pelo PSD.

Na Assembleia, tivemos sempre a coragem de estar do lado da população e dos seus problemas, sem constrangimentos, em amarras e sem estarmos presos aos interesses que têm dominado a teia de poder na Madeira e que tanto têm prejudicado esta ilha e a sua gente.

Dar um voto de confiança ao JPP nas próximas eleições regionais é apostar num partido feito de gente trabalhadora, séria e com capacidade de mudar a forma de fazer política na Madeira. Gente capaz de centrar as prioridades num programa sério de Governo e num projeto de desenvolvimento económico e social que responda apenas aos anseios da população e não a cadeias de poder que têm dominado e subvertido o normal funcionamento da democracia na Madeira.

JPP – um voto de responsabilidade em gente de confiança!