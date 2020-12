PS defende “respostas céleres” para população da Boaventura e Ponta Delgada

O presidente do Partido Socialista da Madeira defendeu, hoje, a existência de apoios extraordinários às populações que foram afectadas pelo temporal do Dia de Natal no norte da Madeira, em particular nas freguesias de Ponta Delgada e Boaventura.

Numa visita efectuada esta manhã às referidas localidades, Paulo Cafôfo reuniu-se com o presidente da Junta de Freguesia da Ponta Delgada e contactou com alguns residentes afectados, manifestando a “solidariedade dos socialistas”.

Defendeu “ajudas rápidas” a estas pessoas e adiantou que o PS, através do seu Grupo Parlamentar, irá apresentar na Assembleia Legislativa uma proposta para que sejam adoptadas “medidas de apoio extraordinário às populações das freguesias mais atingidas”.

«Precisamos de respostas céleres, porque estamos a falar de uma população que passou por momentos de enorme dificuldade e que não pode ficar desamparada”, vincou Paulo Cafôfo, explicando que a proposta socialista prevê uma intervenção em três áreas: habitações, infraestruturas e apoios extraordinários para as juntas de freguesia, as quais, atendendo aos seus parcos orçamentos, precisam de “um reforço significativo de verbas para satisfazerem as necessidades mais básicas de toda a população”.

O também deputado adiantou que o PS age com “sentido de compromisso e responsabilidade” e disse esperar que o PSD e o CDS possam “aprovar a proposta socialista”, já que “é nestes momentos que temos de estar todos juntos e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que, de uma forma rápida, a normalização da vida das pessoas seja reposta, não caia no esquecimento e a ajuda chegue a quem efetivamente necessita”.