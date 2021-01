PS acusa Governo Regional de tomar decisões "avulsas e tardias" na resposta à covid-19

"As medidas anunciadas pelo Governo Regional ao início da tarde deste domingo confirmam que o Governo liderado por Miguel Albuquerque não teve a capacidade ao longo das últimas semanas para responder de forma atempada, responsável e acertada à evolução da pandemia de covid-19 na Região".

A afirmação é de Paulo Cafôfo, que reage assim às medidas enunciadas pelo Governo Regional na sequência da reunião que decorreu, este domingo (3 de Janeiro), na Quinta Vigia, para debater a situação da pandemia por covid-19 na Madeira.

No entender do presidente do PS Madeira, "perante uma realidade que há vários dias se vinha afigurando como preocupante e merecedora de medidas concretas e objectivas, o Governo Regional preferiu ignorar a realidade, manter um discurso de tom acusatório em busca de responsáveis por casos de infecção e continuar a senda de medidas avulsas, sem planeamento, sempre atrás dos acontecimentos e nunca antecipando cenários e soluções".

Foi "apenas perante os alertas lançados por autarcas, com especial destaque para a posição responsável tomada pelo presidente da Câmara Municipal da Funchal, e a pressão da opinião pública", que "o Governo Regional decidiu reunir apressadamente para tomar medidas", destaca o socialista.

Medidas estas que, a seu ver, significam "um agravamento significativo das medidas e agravam os impactos económicos e sociais".

O PS Madeira considera também "essencial" que o Governo Regional avalie "a eficácia e racional da dupla testagem".

"O tempo veio confirmar que esta é uma medida discriminatória, lançada pelo Governo Regional sem atempar a capacidade de resposta necessária para ter aplicabilidade prática e que mais não é do que o argumento para esconder o falhanço da estratégia e apontar responsabilidades aos estudantes e aos emigrantes na sua chegada à Região".

Cafôfo deixa também uma farpa:

"A narrativa da gestão exemplar da pandemia, muito amplificada pelo Governo Regional, há muito que caiu por terra. O período do Natal foi apenas o mais recente exemplo das contradições do executivo".

O PS Madeira apela ainda "ao cumprimento das novas normas hoje anunciadas" e que "se prossiga com o esforço coletivo de proteger a saúde de todos".