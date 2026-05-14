Fábio Costa renuncia à vereação um dia depois da saída de Helena Freitas

Depois da renúncia apresentada ontem por Helena Freitas, foi hoje a vez de Fábio Costa formalizar a saída da vereação da Câmara Municipal de São Vicente. O pedido de renúncia foi entregue esta manhã durante a reunião ordinária do executivo municipal, aliviando a crise política que nas últimas semanas abalou a maioria liderada por José Carlos Gonçalves.

A saída de Fábio Costa acontece menos de 24 horas depois da renúncia de Helena Freitas, antiga vice-presidente da autarquia, numa sequência política directamente ligada às divergências internas em torno da reabertura das Grutas de São Vicente.

Ambos os vereadores eleitos pelo Chega votaram contra o processo de reabertura das grutas, contrariando uma das principais promessas eleitorais assumidas pelo partido e também defendida pelo PSD junto da população vicentina.

Na altura, José Carlos Gonçalves reagiu de forma dura, retirando os pelouros aos dois vereadores e acusando-os de terem traído os compromissos assumidos perante os eleitores. Desde então figuravam o elenco camarário apenas participando nas reuniões, o que, de certa forma, poderia ser prejudicial para alguma proposta levada pelo edil que ficou sem maioria. A partir de agora tudo volta a normalidade, uma vez que sobem, Cátia Capontes para o lugar de Helena Freitas, o que garante um empate na vereação, no entanto o voto de qualidade do edil retira qualquer possíbilidade de chumbo a qualquer iniciativa do Chega.

“Foi uma traição não a mim, mas à população de São Vicente”, afirmou recentemente o presidente da Câmara, defendendo mesmo que os vereadores deveriam renunciar aos mandatos para permitir a entrada dos elementos seguintes da lista.

Com a saída agora confirmada de Helena Freitas e Fábio Costa, sobe ao executivo municipal Cátia Capontes, elemento seguinte da lista do Chega à Câmara Municipal de São Vicente. Para já ainda não é claro se haverá necessidade de chamar mais um elemento para completar a composição do executivo liderado por José Carlos Gonçalves, cenário que dependerá das disponibilidades dos nomes seguintes da candidatura e da própria vontade do edil.

O DIÁRIO tentou contactar o presidente da Câmara Municipal de São Vicente para obter uma reacção às duas renúncias consecutivas, mas até ao momento não foi possível ouvir José Carlos Gonçalves no dia de hoje. Ontem apenas aplaudiu o gesto da colega e agradeceu os serviços prestados durante o curto exercício autárquico.