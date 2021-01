Porto Santo ganha 'Jardim Literário'

O Governo Regional, através da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo e da Câmara Municipal local, reabilitou o espaço junto à Praça do Barqueiro e do Centro de Artesanato, valorizando o espaço central da cidade Vila Baleira.

O espaço foi alvo de diversas intervenções, nomeadamente a remoção dos equipamentos infantis e pavimento danificados. Posteriormente, foi colocado um novo pavimento em lajetas de betão, montagem de uma pérgula de madeira, para assombreamento de três espaços de leitura, e ainda a colocação de diversos bancos de jardim.

O novo 'Jardim Literário' será dinamizado numa vertente cultural, apostando principalmente na valorização da literatura regional, bem como na dinamização de iniciativas com parceiros locais. Uma reabilitação que, segundo a presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Nivalda Gonçalves, vai ao encontro da necessidade de valorização patrimonial e cultural do Porto Santo.

Recentemente decorreu uma visita às obras que decorriam no espaço, estando a reabilitação em fase de conclusão, sendo um investimento que rondou os 12 mil euros.

Nivalda Gonçalves considera que “a melhoria da zona vem dignificar todo o investimento realizado por esta Sociedade no centro urbano da cidade, que carece de intervenções permanentes de melhoria”. “É, sem dúvida, um espaço de grande importância para os porto-santenses e também para os visitantes, a par da iluminação de Natal, que juntos ajudaram a embelezar estes espaços na época natalícia”, rematou.