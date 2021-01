Associação de Profissionais do CINM emite comunicado sobre alterações no Estatuto dos Benefícios

Em face da Proposta de Lei n.º 66/XIV/2.ª, aprovada em Conselho de Ministros a 22 de dezembro de 2020, que introduz, entre outras, alterações ao Artigo 36.ºA do Estatuto dos Benefícios Fiscais – artigo que estatui os benefícios e condições da Zona Franca da Madeira – a Associação de Profissionais do CINM (APCINM) emitiu esta noite um comunicado, mostrando preocupação com o que vai acontecer a partir de Março de 2021.

“Ou seja, na prática, a partir de Março de 2021, 1600 empresas abrirão falência; 6.000 trabalhadores irão para o desemprego; a Região Autónoma da madeira perderá eur. 120m de receita fiscal anual em sede de IRC e o país e, por consequência a RAM, perderá um importante veículo, responsável pela captação de uma parte significativa do investimento estrangeiro em Portugal”, sublinha a APCINM.

Leia o comunicado na íntegra.