A Câmara Municipal de Machico solicita que o início das actividades lectivas presenciais no concelho “obedeça aos mesmos critérios adotados para os concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo”.

“A Câmara Municipal de Machico, ciente da atual realidade pandémica no Município que atualmente se encontra nos 47 casos positivos à Covid-19 e que se estima que subam nos próximos dias, solicitou à Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, com o conhecimento da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia que se adotem medidas de proteção particularmente à comunidade escolar do Município”, lê-se na informação disponibilizada pela autarquia nas suas redes sociais.

“Neste sentido, a autarquia solicita que o início das actividades lectivas presenciais no concelho de Machico obedeça aos mesmos critérios adoptados para os concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo, sendo os estabelecimentos de educação/ensino públicos e privados na área territorial de Machico reabertos à medida que as testagens ao pessoal docente, e não docente, forem sendo realizadas, no sentido de permitir às autoridades de saúde uma avaliação global e o mais real possível da situação”, acrescenta a mesma nota.