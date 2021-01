Eucalipto atinge carro que circulava no Terreiro da Luta

Um eucalipto caiu na zona do Terreiro da Luta e terá atingido uma viatura que circulava nessa estrada. No local está um grande aparato de meios de socorro.

As informações sobre o sucedido são ainda escassas, mas tudo indica que o carro circulava com um único ocupante. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses com uma ambulância e uma equipa de resgate em montanha já se encontram no local, bem como a EMIR.