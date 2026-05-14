Emanuel Câmara contraria sentido de voto do PS no subsídio de fixação para elementos da PSP na Madeira

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República votou, hoje, favoravelmente, o Projecto de Lei que estende aos elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) colocados nas Regiões Autónomas o suplemento de fixação atribuído ao Corpo da Guarda Prisional.

O Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República absteve-se na votação da iniciativa do CHEGA, mas Emanuel Câmara tomou uma posição contrária, optando por votar a favor do diploma, que considera pertinente para garantir melhores condições aos profissionais da PSP que exercem funções na Região. Igual posição (a favor) tomaram os deputados Carlos Pereira e Francisco César.

A proposta prevê que, à semelhança do que acontece com os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional colocados nos estabelecimentos prisionais da Madeira e dos Açores – que auferem um suplemento de fixação correspondente a 15% do respetivo vencimento base – o mesmo se verifique em relação aos elementos da PSP que exercem funções nos territórios insulares.

O deputado eleito pelo PS-Madeira salienta que esta é uma medida que pretende compensar os profissionais que trabalham na Madeira e nos Açores pelos custos decorrentes da insularidade. “Todos conhecemos as condicionantes de viver nas ilhas, quer no que se refere ao custo de vida mais elevado, quer no que concerne aos constrangimentos relacionados com a mobilidade”, afirma Emanuel Câmara, sublinhando que esta proposta visa implementar critérios de justiça e igualdade e que, como tal, só podia merecer o seu voto favorável.

O parlamentar madeirense em São Bento lembra que, desde o início, assumiu como compromisso colocar os interesses da Madeira e do Porto Santo em primeiro lugar, mesmo que isso represente tomar uma posição diferente daquela seguida pelo Grupo Parlamentar. “Para mim, os madeirenses e porto-santenses serão sempre a prioridade e, como tal, o meu sentido de voto só poderia ser este”, justifica Emanuel Câmara, acrescentando que esta medida constitui também um fator de atratividade e de fixação de mais profissionais na Região, numa altura em que são conhecidas as carências de recursos humanos no Comando Regional da Madeira da PSP.

O Projeto acabou por ser rejeitado, merecendo os votos contra do PSD, incluindo dos deputados sociais-democratas eleitos pela Madeira e pelos Açores. “Por aqui se vê quem é que está verdadeiramente com os madeirenses e porto-santenses”, repara o socialista, criticando a postura subserviente dos deputados do PSD-M à estrutura nacional.