Cebola da Madeira DOP com majoração de 44%

A valorização da produção agrícola regional vai estar novamente em evidência na Festa da Cebola, com destaque para a Cebola da Madeira DOP, que passa a beneficiar de uma majoração de 44% face à cebola comum, no âmbito das medidas de apoio ao sector.

Através do POSEI esta produção terá um apoio de 167,04 euros à tonelada, podendo atingir os 200,45 euros em modo biológico. Já a cebola comum contará com um apoio de 116 euros.

É ainda de salientar que os produtores regionais de cebola que vão expor os seus produtos na Festa da Cebola receberam prémios de participação, traduzidos na entrega de 25 quilos de fertilizante e raticida.

Esta iniciativa surge no âmbito do novo regulamento que estabelece as regras para a atribuição de apoios financeiros às Casas do Povo, passando a ser obrigatória a aplicação de 20% do montante aprovado em ações de fomento direto da atividade agrícola.

"As festas dedicadas aos produtos regionais só existem porque há agricultores que cultivam os seus produtos. Por isso, parte das verbas destinadas aos eventos tem de ser canalizada para os produtores, ajudando na aquisição de fatores de produção", referiu o secretário regional de Agricultura e Pescas, durante a entrega dos prémios de participação a cerca de 80 produtores, de um total de 143, que participam nesta festa expondo os seus produtos.

No domingo serão ainda atribuídos mais 10 prémios, correspondentes a pulverizadores elétricos, destinados aos melhores produtores de cebola. Será também distinguido o produtor com melhor cebola DOP e da melhor cebola biológica.