Sancho Gomes lembra que maioria dos estrangeiros na Madeira não são imigrantes económicos

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, afirmou que a esmagadora maioria dos estrangeiros residentes na Madeira não corresponde ao perfil frequentemente associado aos discursos populistas sobre imigração.

Durante o TEDxMadeira Salon, dedicado ao tema “Migrações”, o responsável revelou que a Região conta actualmente com cerca de 19 mil cidadãos estrangeiros residentes, sendo as comunidades mais representativas provenientes da Venezuela, Reino Unido e Brasil.

Sancho Gomes destacou ainda que existem mais de 25 mil pessoas com ligação à Venezuela a viver na Madeira, embora muitas já tenham nacionalidade portuguesa e por isso não entrem nas estatísticas oficiais.

Segundo explicou, muitos dos estrangeiros que vivem actualmente na Região vieram sobretudo à procura de segurança, qualidade de vida, clima, oportunidades de investimento ou trabalho remoto, contrariando a ideia de uma imigração exclusivamente associada à procura de apoios sociais.

“Muitos vêm criar empresas, investir ou trabalhar remotamente”, afirmou, dando como exemplo recentes investimentos de cidadãos estrangeiros na restauração regional.

O governante criticou também a instrumentalização política do fenómeno migratório e apontou directamente aos discursos do Chega sobre determinadas nacionalidades.

“Aquela história do Bangladesh… isso não significa rigorosamente nada”, afirmou, defendendo que esse tipo de narrativa ignora a realidade estatística e social da imigração na Madeira e no país.

Sancho Gomes lembrou ainda que a nacionalidade estrangeira mais representativa em Portugal continua a ser a brasileira.