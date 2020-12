Funcionária da escola de Santo Amaro com Covid-19

Uma funcionária da valência de creche da Escola Básica do 1.º ciclo/PE e Creche de Santo Amaro testou positivo para a Covid-19. Este caso de infecção levou a que a escola activasse o seu plano de contingência e reforçou algumas medidas já postas em prática.

De acordo com a informação divulgada pela directora do estabelecimento de ensino, os encarregados de educação das crianças elegíveis para a realização do teste de diagnóstico serão contactados, por telefone, pela Autoridade de Saúde. As crianças em questão deverão permanecer em isolamento profilático até dia 6 de Janeiro, devendo os pais estarem vigilantes a eventuais sintomas.