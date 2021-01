Jet2 admite regressar à Madeira a 12 de Fevereiro

A companhia aérea britânica Jet2 informou ontem os seus parceiros que as operações com partida de Inglaterra para a Madeira estão suspensas até 11 de Fevereiro, devido às medidas restritivas impostas pelo governo de Boris Jonhson, nomeadamente quanto às viagens para o exterior e ao agravamento da pandemia no Reino Unido. A retoma está marcada para 12 de Fevereiro.

A Jet2 já havia decidido suspender os voos desde Inglaterra ao longo de todo o mês de Novembro e quando retomou as ligações no início de Dezembro programou 40 frequências, a partir dos aeroportos de Londres Stansted, Manchester, Newcastle, Leeds, Birmingham, East Midlands, Edimburgo e Glasgow. Foi forçada a suspendê-los a 21 de Dezembro, quando o Governo da República anunciou medidas restritivas à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido em território nacional.

Para além da Jet2, que é a segunda maior operadora de turismo do Reino Unido, com sede em Leeds, a easyJet Holidays pondera regressar a 22 de Janeiro na rota de Londres.