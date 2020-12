Se for preciso novas cercas sanitárias, o Governo "não vai hesitar"

"Estamos numa crise de saúde pública. (...) E se for preciso instalar novas cercas sanitárias... eu não vou hesitar".

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, diz que não terá problemas em avançar com medidas mais restritivas, a se manterem alguns comportamentos irresponsáveis da população, a exemplo de uma situação recentemente ocorrida no concelho da Ribeira Brava.

O governante diz que a capacidade de internamento, na área covid e nos cuidados intensivos, é a suficiente para responder aos casos que têm surgido e que importa, mais do que nunca, assegurar a qualidade de todos os serviços de saúde.

Numa conferência de imprensa, esta manhã, após o arranque da campanha de vacinação, Miguel Albuquerque explicou ainda que em Janeiro avança uma campanha de testagem as escolas.