L'Equipe coloca CR7 no melhor onze de 2020

O prestigiado jornal desportivo francês, L'Équipe, revelou hoje aquela que considerou ser o melhor onze da equipa do ano de 2020.

Tal como esperado o madeirense Cristiano Ronaldo volta a figurar no onze, sendo aliás o único português escolhido, mas não tem ao seu lado, no sector ofensivo a presença do seu 'rival' Lionel Messi.

Neste onze dos melhores jogadores do ano passado, a formação alemã, Bayern Munique, vencedora da Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, a Liga alemã, a Taça da Alemanha e a Supertaça alemã, conta com a presença de cinco jogadores, sendo o clube mais bem representado.

A baliza é ocupada por Manuel Neuer (B. Munique) enquanto o quarteto defensivo e composto por Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (B. Munique).

Já no meio campo estão Joshua Kimmich (B. Munique), Thiago Alcântara (B. Munique/Liverpool) e Kevin de Bruyne (Manchester City).

Finalmente no ataque do melhor onze, estão o astro brasileiro do Paris SG, Neymar, o vencedor do prémio The Best de 2020, Robert Lewandowski (B. Munique) e o astro português Cristiano Ronaldo (Juventus).