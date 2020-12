Morte de Pierre Cardin e presidenciais em destaque nos jornais nacionais

Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2021"

- "Figuras do Ano que acaba - Lá fora e cá dentro"

- "João Miguel Tavares, Mamadou Ba e outros. Os piores insultos e ameaças que eles recebem"

Visão:

- "O ano da vacina e da bazuca: O dinheiro que vem da Europa -- A esperança do regresso ao normal -- O que vai mudar no trabalho -- O que resiste no imobiliário"

- "O cerco às grandes tecnológicas"

- "17 passeios para desanuviar em Portugal"

Diário de Notícias:

- "Sondagem DN/JN/TSF: Portugueses são nota positiva ao Governo na gestão da pandemia e nas medidas de contenção"

- "É cada vez mais barato chegar a Belém"

- "Crimes de ódio e radicalização ameaçam país"

- "Défice de 2020 bate maior valor em pelo menos 17 anos"

- "Pacotes de fim de ano sofrem com restrições"

- "'É difícil para os democratas queixarem-se de Biden' [politólogos]"

- "Pierre Cardin, o costureiro com a cabeça no futuro"

Correio da Manhã:

- "555 médicos teimam nas receitas em papel"

- "Crise gera buraco de 27,7 milhões por dia"

- " Mulher de 106 anos vence covid-19"

- "Águia ganha com arbitragem polémica"

- "Reviravolta do dragão. Portistas estiveram duas vezes em desvantagem"

- "Valor das casas bate novo recorde"

Público:

- "Costa fica a gerir as crises e entrega presidência europeia a Santos Silva"

- "A pandemia e o lugar do cultural na nossa sociedade"

- "Maria Filomena Mónica: Todos os sentimentos que nascem do medo são maus"

- "Ferrovia 2020: Só três dos 20 projetos do plano ficaram prontos a tempo"

- "Vacina covid-19: Prioridade para 150 lares de 25 concelhos de alto risco"

- "Estados Unidos: Mike Pence em apuros com plano para travar Joe Biden"

Jornal de Notícias:

- "Portugal é o quinto país da UE com mais polícias"

- "V. Guimarães 2-3 Porto -- Benfica 2-1 Portimonense: Vira no Minho e fado em Lisboa"

- "Futsal: Sporting supera Braga e ergue oitava Taça"

- "TAP: Polémica leva presidente a prescindir de aumento no ordenado"

- "Crise faz disparar valor e lança corrida à 'bitcoin'"

- "Sombras e luzes nos hospitais em tempo de covid-19"

- "Lares: Vacinação arranca nos 25 concelhos de risco extremo"

- "Finanças: Cinco benefícios fiscais acabam amanhã"

- "Sondagem: Costa aprovado na gestão da pandemia"

- "Pierre Cardin: O adeus no ano de funerais mediáticos"

Jornal i:

- "Adeus 2020"

- "MAI: Polémica entre PSP e GNR coloca mais pressão no ministro"

- "2020: Despedimentos, falências, desemprego: quem não resistiu"

- "Dezembro é o mês com mais mortes. Menos 112 mil cirurgias no SNS"

- "Ano novo, preços novos. Saiba o que vai mudar"

- "Pierre Cardin: Morreu o pioneiro na democratização da alta-costura"

Negócios:

- "Alertas de fraude financeira disparam"

- "Ana Gomes, candidata às presidenciais: 'Foi o PS que não quis um entendimento com o Bloco"

- "Novo 'lay-off' vai ter apoios à formação mais cedo"

- "Central de Sines recebe luz verde para encerrar"

- "70% das empresas sem planos para a igualdade em 2021"

- "Como a pandemia moldou a advocacia em 2020"

- "José Manuel Paraíso, presidente da IBM em Portugal: IBM 'está ativa e continua com capacidade transformadora'"

O Jogo:

- "Como do Díaz para a noite"

- "Colombiano saltou do banco, aos 32', para salvar os dragões de repetirem Marítimo e Paços, num dos melhores jogos desta liga".

- "Rafa para as dores agudas. Benfica-Portimonense 2-1"

- "Sporting. Carlos Xavier explica a Gonçalo Inácio como se vinga aos 18 anos. 'É preciso estupidez natural'"

- "Sem público os prejuízos serão irreparáveis"

A Bola:

- "Brinde aos artistas. Benfica 2 -- 1 Portimonense. Vitória de Guimarães 2 -- 3 FC Porto"

- "Águias e Dragões despedem-se de 2020 sob génio de Rafa e Luís Diaz.

- "O mais desejado de Alvalade. Dossier Paulinho será discutido entre dirigentes, no sábado"

O Record:

- "Pai Rafael. Marca e assiste em jogo pobre das águias"

- "'Vamos lutar por todos os objetivos' [Rafael]"

- "Cambalhota no castelo. Dragões estiveram a perder por duas vezes, mas garantem três pontos"

- "Leões devolvem 10% dos salários"

- "Borja quer sair para jogar"