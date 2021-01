Onze mineiros mortos em ataque no sudoeste do Paquistão

Pelo menos 11 mineiros de uma comunidade xiita morreram hoje baleados num ataque de homens armados, perto de uma mina de carvão de Machh, região do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, revelou a agência Associated Press (AP).

Citando uma fonte policial paramilitar, Moazzam Ali Jatoi, a AP noticia que o ataque ocorreu a 48 quilómetros este de Quetta, capital da província do Baluchistão, com homens armados que sequestraram e abriram fogo sobre um grupo de mineiros da minoria xiita Hazara.

Segundo o paramilitar, os mineiros foram levados para uma zona montanhosa e executados por homens armados.

Seis mineiros morreram no local e outros cinco morreram a caminho do hospital.

O ataque não foi ainda revindicado, mas o grupo extremista sunita Lashker-e-Jhangvi já tinha atacado a minoria Hazara no passado na instável província do Baluchistão, fronteiriça ao Afeganistão e ao Irão.