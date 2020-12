A menos de duas horas do fim do ano há pouco movimento no Funchal

Já há música ambiente na baixa do Funchal, a menos de duas horas do final de 2020, mas o movimento nas ruas ainda é reduzido, muito diferente de outros anos. A pandemia de covid-19 e as medidas de segurança adoptadas estão a fazer com que muitos funchalenses fiquem em casa.

Na praça CR7 há algum movimento nas esplanadas, mas a 'corrida' ás caixas, desenhadas no chão, onde terão de ficar os grupos para ver o fogo, ainda não aconteceu.

A forte presença policial nas ruas, impedindo o estacionamento fora dos poucos lugares autorizados tem levado a que muitas pessoas optem por outros locais. Várias ruas da baixa estão fechadas, com destaque para a Avenida do Mar.

O Cais da Cidade também está fechado.

