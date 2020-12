Ronaldo em família no réveillon

Cristiano Ronaldo vai festejar o réveillon junto da família, na sua residência, em Turim, no dia em que a própria mãe, Dolores Aveiro, celebra os seus 66 anos - efeméride que o 'craque' madeirense aproveitou para assinalar nas redes sociais.

Por imperativos relacionados com a covid-19 e as leis relacionadas com as saídas para o exterior do país transalpino, não esquecendo que também já integrou os treinos da 'Vecchia Signora', Cristiano Ronaldo acabou então por permanecer em Itália.

A sua companheira, Georgina Rodríguez, acabou então por partilhar uma foto da família toda junta, em Turim, com uma simples descrição: "Minha vida".

Recorde-se que nas últimas passagens de Ano Novo, o capitão da selecção portuguesa de futebol aproveitava para vir à Região a fim de assistir ao espectáculo pirotécnico, o que aconteceu em espaços como o Casino da Madeira, Savoy Palace ou Pestana CR7, a título de exemplo.