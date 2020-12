Pelotão madeirense integra missão de seis meses no aeroporto de Cabul

Um pelotão da Zona Militar da Madeira, composto por 40 militares, parte em breve para o Afeganistão onde vai cumprir uma missão com a duração de seis meses. Esta tarde, no Regimento de Guarnição n.º 3 realizou-se a cerimónia de despedida destes militares, que vão garantir a segurança do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, do presidente do Governo Regional e também do Bispo do Funchal. Aliás, D. Nuno Brás foi o responsável por abençoar a imagem de Nossa Senhora do Monte, que vai acompanhar o pelotão, tal como tem acontecido desde o ano de 2000.

Foi sob o olhar atento de amigos e familiares, que tiveram acesso restrito a esta cerimónia devido às contingências impostas pela pandemia de covid-19, que os militares escutaram as palavras do comandante da Zona Militar da Madeira.

O Brigadeiro General Pedro Sardinha reconheceu o esforço dos militares para cumprir a preparação para esta missão que, além de exercícios na Madeira, contou também com formação em Portugal continental, nomeadamente em Santa Margarida. O contingente madeirense junta-se ainda a outros militares provenientes dos Açores e à Brigada Mecanizada sediada no Campo Militar de Santa Margarida.

O comandante da ZMM dirigiu ainda uma mensagem de apreço aos amigos e familiares e reforçou o papel dos mesmos como "estímulo e para a estabilidade emocional" dos militares.

Este pelotão vai iniciar um período de quarentena, com o intuito de assegurar "as melhores condições físicas para a missão", devendo iniciar a missão em Cabul no próximo dia 14 de Janeiro.

O Representante da República para a RAM não compareceu à cerimónia por estar a cumprir um período de isolamento profilático.

Mensagem de “admiração e orgulho” ao contingente destacado para Afeganistão Representante da República na Madeira desejou “as maiores felicidades” a todos os envolvidos nesta missão

De qualquer forma, deixou uma mensagem de orgulho no contingente que parte para o Afeganistão.