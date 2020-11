Circo e parques de diversões na ‘Festa’ dão que falar

Neste ‘Jantar Diário’ fique a conhecer os temas noticiosos que mais se destacaram na tarde desta terça-feira. O anúncio de Miguel Albuquerque, de que não descarta a vinda do circo e do parque de diversões para a ‘Festa’ madeirense, desde que os respectivos promotores ofereçam segurança sanitária, tem dado que falar.

No que à economia diz respeito, chega agora o Garantir+ com dois milhões de euros de dotação. Rui Barreto, secretário regional da Economia, reafirma a posição do Governo em auxiliar o tecido empresarial.

Em mais uma conferência ‘Pensar o Futuro’, Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), revelou que a Região está a diminuir a redução de emissão dos gases com efeito de estufa. Os vários oradores presentes esta tarde, no Museu Casa da Luz, perspetivaram o futuro das energias renováveis na RAM.

No âmbito da evolução da pandemia no sector do ensino, a Escola dos Salesianos do Funchal usou a sua página do Facebook para dar conta à sua comunidade educativa de que naquele estabelecimento de ensino não existe qualquer caso confirmado de Covid-19.

Também em destaque, o aumento do número de casos positivos de Covid-19 na Região. Hoje contam-se mais 14 novos casos.