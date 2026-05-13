Nobel da Paz Narges Mohammadi precisa de meses de cuidados médicos após colapso na prisão

Os médicos, que examinaram a Nobel da Paz 2023 Narges Mohammadi, mais de uma semana após ficar inconsciente numa prisão iraniana, disseram que a ativista vai precisar de meses de tratamento, indicou hoje a sua fundação.

Uma angiografia mostrou que duas das suas principais artérias apresentam uma obstrução significativa e que a doença vascular se agravou consideravelmente desde o último procedimento a que foi submetida, em 2024, disse a fundação num comunicado.

Mohammadi, de 54 anos, foi transferida de urgência da prisão para um hospital no noroeste do Irão a 01 de maio, depois de ter perdido a consciência.

Foi libertada sob fiança quase 10 dias depois e transferida para um hospital em Teerão, onde foi examinada por especialistas.

O médico responsável disse que a tensão arterial continua a oscilar, em parte devido a danos numa parte do cérebro responsável por essa regulação.

Os médicos recomendaram um tratamento de oito meses num ambiente "livre de fatores stressantes externos, onde possa receber cuidados permanentes e tratamento a longo prazo".

A fundação Narges Mohammadi e dezenas de laureados com o Prémio Nobel apelaram para a libertação incondicional de Mohammadi, uma acérrima defensora dos direitos humanos e dos direitos das mulheres.

Foi distinguida com o prémio Nobel da Paz em 2023 enquanto estava na prisão e foi presa repetidamente ao longo da sua carreira.

A detenção mais recente ocorreu em dezembro de 2025, na cidade de Mashhad, no nordeste do Irão, enquanto assistia às cerimónias fúnebres de outro ativista.

A família afirmou que o seu estado de saúde se vinha deteriorando na prisão, em parte porque foi brutalmente espancada durante a detenção.

Em março, sofreu um ataque cardíaco e tinha já, antes da detenção, um coágulo sanguíneo no pulmão, que requer a toma de anticoagulantes e monitorização para ser controlado.