Madeira regista 14 novos casos de covid-19

De acordo com o IASaúde, hoje há 14 novos casos positivos a reportar, passando a Madeira a contabilizar 485 casos confirmados de covid-19. Tratam-se de 13 casos importados (5 provenientes da Polónia, 3 do Reino Unido, 2 de Espanha, 2 da Região Norte de Portugal e 1 da Holanda) e 1 caso de transmissão local, associado a um caso recentemente diagnosticado na comunidade.

Neste momento, estão 197 casos activos, dos quais 167 são importados, identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 30 são casos de transmissão local.

Além disso, há 26 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 1 proveniente da operação de rastreio do aeroporto e 26 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Um dos casos em estudo diz respeito a um adulto que terá como contactos próximos duas crianças que frequentam um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal. As crianças em causa permanecem em isolamento profilático e o estabelecimento de ensino activou o respectivo plano de contingência.

Relativamente à residência dos casos activos, 148 são não-residentes e 49 são residentes na Região.