TAS confirma multa ao Real Madrid por cânticos homofóbicos dirigidos a Guardiola

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou hoje a multa de 30 mil euros imposta ao Real Madrid pelos cânticos homofóbicos dirigidos a Pep Guardiola, treinador do Manchester City, no play-off da passada Liga dos Campeões de futebol.

O TAS rejeitou o recurso apresentado pelos madridistas em 14 de março de 2025 relativamente à decisão do Comité Disciplinar da UEFA, que multou o Real Madrid em 30 mil euros pelo comportamento discriminatório dos seus adeptos na receção ao Manchester City.

Em 19 de fevereiro do ano passado, num jogo em que os 'blancos' venceram os 'citizens' por 3-1 (6-3 no total da eliminatória) e carimbaram o acesso aos oitavos de final da 'Champions', os adeptos da casa entoaram um cântico "de uma natureza seriamente discriminatória" visando Pep Guardiola, considerou o tribunal com sede em Lausana.

Na sua decisão, o TAS vinca que "não há lugar para este tipo de condutas nem no mundo do futebol, nem no mundo em geral".

Os 'merengues' foram ainda castigados, embora com pena suspensa por dois anos, com o encerramento parcial, de pelo menos 500 lugares, no próximo jogo no Estádio Santiago Bernabéu pelo comportamento dos seus adeptos relativamente ao catalão, antigo jogador e antigo técnico do eterno rival FC Barcelona.