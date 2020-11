"Região com diminuição de emissões na ordem dos 24% entre 2005 e 2018"

Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), revelou que a Região está a diminuir a redução de emissão dos gases com efeito de estufa.

"Na RAM, o inventário das emissões, já nos dá bons resultados preliminares. De 1990 até 2005, não houve uma redução das emissões, tem a ver com o crescimento económico muito célere, mais casas, mais carros, mais vias, mais luz. Mas a partir de 2005, assistimos a uma redução de emissão dos gases com efeito de estufa da ordem dos 24% até 2018. É extremamente válido, já que o Plano Regional de Economia Clima falava numa redução em 20% até 2020", revelou, acrescentando mais dados:

"Na questão da penetração das renováveis, os dados apontavam para 10% em 2008, em 2018 já estamos a falar de valores na ordem dos 30%, é uma subida muito significativa em 10 anos"

O director foi o primeiro a abordar o tema de hoje do 'Pensar o Futuro' sobre as energias renováveis.

O debate, que está a decorrer no Museu da Electricidade, é moderado pelo director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, com a participação de cinco oradores: Nuno Nunes, professor universitário do ITI/ LARSYS, Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), Agostinho Figueira, director do gabinete de estudos da Empresa Electricidade da Madeira e Fernando Henriques, Diretor de Planeamento e Análise de Investimentos da Electricidade dos Açores.

