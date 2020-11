Barreto anuncia linha de apoio Garantir +

Depois da Linha de Crédito Investe RAM 2020, do Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas (Inicie+), do Sistema de Incentivo ao Funcionamento (SIFuncionamento), chega agora o Garantir+ com dois milhões de euros de dotação. Trata-se de mais uma medida e de mais um “apoio financeiro que visa auxiliar as empresas que estando em regime de lay-off parcial e que têm de reduzir o período normal de trabalho, por força das quebras de facturação, serão compensadas em 30% por horas não trabalhadas desde que assumam compromisso de não despedir funcionários”, explicou o secretário regional da Economia.

O anúncio foi deixado em São Vicente depois ter visitado a empresa AG Consulting totalmente virada para a prestação de serviços ao mercado financeiro internacional. Na ocasião o governante aproveitou para sublinhar um novo apoio que entrará em funcionamento ainda esta semana e aplaudir o empreendedorismo de António Gonçalves.

"Em São Vicente, na Linha Investe Ram, apoiamos até ao momento 51 empresas no valor de 806.062 euros, o que ajudou a manter 338 postos de trabalho" Rui Barreto, secretário regional da Economia

Paralelamente e porque estava ao lado do presidente da Câmara Municipal, a quem reiterou confiança política, enquanto líder do CDS/PP, para apoiar uma recandidatura de José António Garcês às Eleições Autárquicas de 2021.

Antes o governante sublinhara que a Linha Investe RAM 2020, com uma dotação de 20 milhões de euros com intuito de reforçar os níveis de competitividade do tecido empresarial, canalizou “806 mil euros” para um conjunto de “51 empresas” do município nortenho ajudando a manter “338 postos de trabalho”.