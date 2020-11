Presidente da ALM lamenta morte de padre Manuel Domingos Vasconcelos

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira emitiu um comunicado em que manifesta o seu "profundo pesar pela morte do padre Manuel Domingos de Castro e Vasconcelos".

Natural do Porto Santo, o sacerdote do Colégio Missionário foi, em 1953, o primeiro português a professar na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, como destaca José Manuel Rodrigues

O sacerdote dehoniano dedicou-se ao serviço nos Colégios Missionários de Coimbra e do Porto.