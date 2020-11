Salesianos informa que não tem nenhum caso Covid-19

Foi através da sua página do Facebook que a Escola Salesianos do Funchal deu conta à sua comunidade educativa de que naquele estabelecimento de ensino não existe qualquer caso confirmado de Covid-19, fazendo referência à situação vivida no dia de ontem, que levou à dispensa de alguns alunos das actividades lectivas presenciais.

Colégio dos Salesianos do Funchal activou plano de contingência Em causa está o contacto de um aluno com um familiar que testou positivo

A mensagem assinada pelo director da escola, Padre José Jorge, foi divulgada há pouco mais de 10 minutos na rede social, procurando descansar encarregados de educação e alunos.

O DIÁRIO tentou esclarecer junto dos responsáveis pelo estabelecimento de ensino se tal significava que a criança que ontem levou à adopção de algumas medidas preventivas tinha testado negativo para o novo coronavírus, mas tal não se revelou possível.