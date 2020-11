RIR denuncia desigualdades na Habitação Social da Câmara do Funchal

O Partido RIR esteve, esta sexta-feira, no Bairro da Ribeira Grande em Santo António (Apartamentos Vermelhos), no Funchal.

Na ocasião, Roberto Vieira desafiou os residentes deste bairro a participarem na inauguração do Bairro da Quinta Falcão, que fica situado a 300 metros do mesmo, para "reivindicar para o seu Bairro tratamento igual, no que diz respeito a melhoramentos e obras".

"O Bairro da Ribeira Grande, já não tem obras de melhoramento, quer no exterior, quer no interior há várias décadas", denuncia o RIR, acrescentando que a "única coisa" que a Câmara Municipal fez, "foi mandar retirar as plantas e flores do seu interior e aumentar as rendas". "Medidas estas que atingiram também os outros bairros sociais da autarquia", vinca.

O Partido RIR diz ainda ter "conhecimento, de que os apartamentos em construção, já estão distribuídos, em nome do 'Amianto zero'", mas alerta todos aqueles que aguardam por uma habitação social a "estarem atentos, pois esta autarquia no nosso entender tem cometido erros graves na atribuição de casa". A título de exemplo refere que a CMF "atribuiu apartamentos T2 a uma pessoa só, deixando para trás famílias com filhos".

Entre outras críticas ao executivo municipal, o partido defende uma auditoria "externa e urgente" à Sociohabitafunchal, bem como "a revisão dos critérios de atribuição de habitação social, para evitar injustiças e supostos favorecimentos".

A seu ver, "a atribuição das casas de habitação social deve ser rigorosa e fiscalizada por um representante de cada partido com representação na Assembleia Municipal e com a facultação dos processos de candidatura".