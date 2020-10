Região sem confinamento nem recolher obrigatório

Está excluída a possibilidade de impor novo confinamento ou recolher obrigatório na Madeira, apurou o DIÁRIO junto de fonte governamental.

Miguel Albuquerque vai anunciar esta quinta-feira, pelas 17 horas, novas medidas de combate à covid-19 na Região, mas está fora de hipótese, pelo menos por enquanto, a adopção de medidas extremas, como começam a ser equacionadas no continente, devido à escalada de novos casos de infecção.

Segundo conseguimos apurar o presidente do Governo vai focar-se especialmente na questão desportiva, que tem dado polémica nos últimos dias, designadamente a nível da possibilidade do regresso do público aos estádios, como o DIÁRIO avança na sua edição impressa de hoje. O governante vai também aproveitar a ocasião para sublinhar a importância do cumprimento das regras de higiene sanitária, designadamente a utilização de máscara de protecção.

A nível do ensino não estão previstos o encerramento de estabelecimentos escolares.

Em termos epidemiológicos há, actualmente na Região, 160 casos activos e duas pessoas hospitalizadas. Os dois casos de transmissão local reportam-se aos concelhos do Funchal e Santa Cruz. Dos 160 activos, 148 são importados. O Governo Regional dispõe de dois hotéis e 246 quartos para quarentenas.