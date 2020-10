Público nos estádios aquece dérbi madeirense fora do campo

Bom dia! A decisão em torno da presença de público no Estádio do Marítimo está a aquecer o dérbi madeirense fora das quatro linhas.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, insiste que o regresso dos adeptos está autorizado e colocou mil bilhetes à venda para sábado e ironiza com o Nacional. Já a Liga, "desagradada", escreveu ao secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Também na área desportiva, o Governo Regional diz que o combate à covid-19 é mais importante do que salvar a época dos clubes.

Outros temas em destaque nesta edição

Expedição nos 50 anos das Selvagens como reserva natural. Programa das comemorações, a realizar em 2021, incluiu também um projecto sobre lixo marinho.

Conservatório quer ensino superior de volta. No dia em que comemora o 75.º aniversário, instituição artística vai promover parcerias na área da saúde e da inclusão.

Funchal avança com programas de investimento no Monte e Santa Luzia. Miguel Silva Gouveia considera as novas Operações de Reabilitação Urbana (ORU) como instrumentos de decisão relevantes.

Particularidades da costa já impediram a recuperação de corpos. As grandes profundidades e particularidades da costa madeirense, além das correntes, já dificultaram ou mesmo impossibilitaram a recuperação de corpos no passado.