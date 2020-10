Novas medidas sem confinar

O Governo Regional vai apresentar, logo às 17h, novas medidas no âmbito do combate à pandemia. Estão fora de equação, pelo menos com a situação epidemiológica actual, a imposição do recolher obrigatório ou confinamento da população. Uma garantia dada ao DIÁRIO por fonte do Executivo.

Entretanto e apesar de já ter sido anunciado que não haverá público nas bancadas no dérbi de sábado, o Marítimo continuava a disponibilizar bilhetes de acesso ao estádio, na manhã desta quinta-feira.

O primeiro jogo com público na Madeira será o Nacional-Gil Vicente, a 8 de Novembro, apurou o DIÁRIO.

A quebra no alojamento turístico em Setembro, na Região, foi menos pronunciada do que em Agosto.

A Orquestra de Câmara da Madeira volta ao palco do Baltazar Dias.