Atletas não profissionais serão obrigados a fazer dois testes e a cumprir quarentena

Miguel Albuquerque disse que não tem medo de tomar as medidas que forem necessárias para proteger os madeirenses da pandemia. Na quinta-feira, o Governo Regional vai anunciar novas regras para o desporto.

"Comigo não contem com situações de descontrolo, porque a mim não me falta coragem de tomar medidas", avisou o chefe do executivo madeirense durante a inauguração das obras de requalificação da Quinta do Furão, em São Jorge, Santana.

Na próxima quinta-feira, o executivo madeirense vai anunciar novas medidas que vão abranger, sobretudo, as equipas desportivas das modalidades que não o futebol e que obrigarão os atletas não profissionais a fazer dois testes e a uma quarentena enquanto não souberem o resultado do segundo teste.

O presidente do Governo Regional falava no final da tarde desta segunda-feira, pouco antes de ser conhecido o boletim epidemiológico do IASAúde - que contabilizou 19 novos casos de Covid-19 na Madeira, sendo este o maior registo diário desde a cerca sanitária em Câmara de Lobos, igualando o registo de 19 de Abril.

Albuquerque disse que a preocupação cimeira do seu executivo é "assegurar aquilo que é o mais importante, que é a salvaguarda da vida e da Saúde Pública dos madeirenses e porto-santenses", referiu citado pela assessoria de imprensa.

O objetivo passa por conciliar este desiderato com o de manter a Economia a funcionar, "para garantir o emprego, garantir o rendimento das famílias" e garantir também que a Região continue "apesar das circunstâncias, na senda do desenvolvimento e do investimento".

Olhando a evolução da pandemia na Europa, com vários países a atingirem o pico de casos, Albuquerque considera fundamental "manter o controlo cada vez mais apertado de quem entra na Madeira".

Recordou que desde quinta-feira passada, essas entradas na Região começaram a ser muito mais controladas. Qualquer residente na Madeira que saia é obrigado, quando regressa, a fazer o teste. O governante revelou que na próxima quinta-feira, serão tomadas medidas relativamente à prática desportiva das equipas da Região.

"Mais importante do que praticar esse desporto é salvaguardar a segurança desses jovens e dos que com eles contactam. O objetivo é evitar a proliferação de surtos nos estabelecimentos de ensino e em outros locais muito delicados", justificou.

Marítimo e Nacional não serão abrangidos pelas novas medidas

À margem da visita, Miguel Albuquerque lembrou que os dois clubes madeirenses que militam na I Liga - Marítimo e o Nacional - já estão sujeitos a uma série de procedimentos, que envolvem quarentena e testes, pelo que não serão abrangidos pelas novas medidas.

"O mais preocupante são as outras modalidades. Estamos a trabalhar com as várias federações para chegarmos a um entendimento" Miguel Albuquerque

"O mais preocupante são as outras modalidades. Estamos a trabalhar com as várias federações para chegarmos a um entendimento", disse. E concluiu: "Vou tomar todas as medidas que forem necessárias".

Quanto ao aumento de casos, disse que era já esperado, atendendo a que o fluxo de pessoas que chegam à Madeira aumentou substancialmente. E reiterou a recomendação para que os nossos concidadãos só viajem se for necessário.