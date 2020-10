19 novos casos na Madeira, todos importados

O boletim epidemiológico do IASaúde reportou, esta segunda-feira, 19 novos casos positivos na Madeira, pelo que a Região passa a contabilizar 400 casos confirmados de covid-19. Sobre estes casos positivos hoje identificados, todos eles são casos importados (seis são provenientes da Polónia, cinco do Reino Unido, quatro da França, três da Alemanha e um da República Checa). Por outro lado há cinco novos casos recuperados a reportar.

Também hoje há a reportar 21 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 16 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e cinco relacionadas com contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Feitas as contas, são agora 144 os casos activos, dos quais 135 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove são casos de transmissão local. Relativamente à residência, dos casos activos, 120 são não-residentes e 24 são residentes na Região.

Quanto ao isolamento dos casos positivos, 74 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 70 em alojamento próprio.

Recorde igualado seis meses depois

A 18 de Abril deste ano registou-se o maior número de casos diários, na Madeira. Foram 19 infectados identificados de uma só vez, 16 dos quais no concelho de Câmara de Lobos e que motivou, inclusivamente, a uma cerca sanitária na freguesia. Seis meses depois, a Madeira voltou a igualar o 'recorde' de casos positivos registados num só dia.