Infantário 'O Principezinho' reabre amanhã

Reabre, amanhã, o infantário 'O Principezinho', no Caniço, uma semana depois de ter encerrado devido a dois casos de Covid-19 entre as crianças que frequentam aquele estabelecimento de ensino.

Em comunicado, a Direção Administrativa dá conta de que, além dos dois casos de infecção identificados na altura, "todas as crianças e adultos do infantário testaram negativo ao despiste da Covid-19", razão pela qual é retomada a actividade normal.

Na mesma nota, os responsáveis pelo espaço salientam que "os resultados negativos vieram demonstrar, de forma factual, a eficácia e eficiência do Plano de Contingência deste infantário, bem como dos Planos de higienização e desinfeção 'Covid Free', graças aos quais foi possível evitar qualquer contágio no interior do infantário", fazem saber.

São vários os agradecimentos tornados públicos pelos administradores, com destaque para "o apoio incondicional dos pais e encarregados de educação neste momento tão peculiar da vida deste infantário", bem como aos profissionais de saúde pública do concelho de Santa Cruz. Não foram esquecidos os demais departamentos governamentais que tiveram intervenção no processo.