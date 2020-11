Preparação para o pior é "inteligente"

Lídia Ferreira, do Sindicato Independente dos Médicos, aprova o conjunto de medidas implementadas pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), que vão no sentido de preparação para o pior e que no seu entender é “inteligente” e “faz sentido”. Diz também que não é possível ir mais longe sem outros danos colaterais.

“Há uma série de estratégias, isto tem sido uma postura adoptada já desde o início, de preparação para o pior”, constata a médica. “No meu entender está correcto. Dizer que não há falhas, isso falhas sempre em qualquer sistema”.

A presidente do SIM recorda que a situação é nova. “Fomos apanhados e ficámos atordoados durante um determinado período, talvez um bocadinho mais longo do que aquilo que devia ser, mas mesmo assim ao nível regional, penso que acordámos um bocadinho mais rápido do que a nível nacional”. No que diz respeito ao alívio das medidas de contenção, na Madeira, e bem no seu entender, não foram adoptadas como no continente. Acredita que isso e o facto de ser uma ilha justificam em grande parte os melhores resultados, quando comparado com o continente.

“O facto de haver esta preparação é inteligente”, afirma. “Eu acho que é a única forma.”

No entender não é possível adoptar mais medidas sem que isso tenha um sério impacto negativo. O poderia ser feito para conter definitivamente não é praticável no seu entender, porque existem outros doentes para além dos covid-19. “Fazemos um brilharete em relação à covid, à infecção por SARS-CoV-2, mas à custa de um descalabro depois de nova mortalidade por outras patologias. Porque a única forma de conter um agente infeccioso com o grau de propagação que nós vimos com este agente que é SARTS-CoV, seria o isolamento completo. Seria um controlo completo. Iria ser um caos para a vida e para o dia-a-dia das pessoas, para as circunstâncias económicas”.

A médica alerta que não serve acreditar que as coisas não vão acontecer como acontecem nos outros lados, pois além de se tratar de um vírus, invisível e que ninguém controla, na equação entram também as pessoas. “Por muito cumpridores ou por muito boa vontade que tenham, (…) há sempre um ou outro momento em que fazemos o que não devemos. E depois ainda temos aquele grupo de pessoas que alivia um bocadinho, que com o passar do tempo vai avaliar mais, que preferem não dizer tudo para não terem o transtorno”.

Lídia Ferreira recorda que basta uma pessoa para transformar a situação, que um indivíduo pode fazer uma diferença muito grande para o positivo e para o negativo. Basta estar infectado.

As coisas já mudaram, no entender da médica, embora a situação esteja controlada e as coisas aconteçam com modo mais lento na Região.

Sobre a possibilidade de os médicos ficarem novamente impedidos de fazer público e privado, a sindicalista defende que dadas as medidas de contenção não serem tão rigorosas como foram no período de Março e Abril, não faz sentido. “Para mim só faria sentido se fosse necessária uma mobilização de recursos ao nível regional”. Mesmo nessa situação, diz, os médicos costumam sempre optar pelo público. “Basta ver quando foi obrigatória essa separação, mas a instituição não foi ditatorial, (…) todos escolheram pelo público. Nem é preciso entrarmos num regime de obrigatoriedade.”

No hospital, a estrutura está bem montada, no entender de Lídia Ferreira, e de certa forma as coisas estão a entrar numa rotina e o grau de stress dos profissionais diminui um pouco. Já não há também a pressão da falta de material. “Sentia-se que havia uma contenção numa fase inicial, mas a partir de um determinado momento deixou de haver. Batas e material não tenho sentido nenhuma falta e não tenho ouvido os colegas se queixarem de falta de material, isso é uma mais-valia”, sublinhou.