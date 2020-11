'Disney Wonder' já atracou no porto do Funchal

Eram cerca das 6h15 desta quarta-feira quando o 'Disney Wonder' entrou no porto do Funchal, o segundo navio de cruzeiro a atracar na cidade em oito meses, desde que o porto reabriu, há menos de um mês.

O 'Disney Wonder' saiu do porto de Dover, no Canal da Mancha, e passa na Madeira em escala técnica (para abastecer) antes de atravessar o Atlântico em direcção à Florida.

É a primeira vez que este navio escala no porto do Funchal, uma estreia limitada pela pandemia e sem 'glamour' . Dependendo do tempo que ficar no porto para reabastecimento e descanso da tripulação, antes da grande travessia, o certo é que a imagem é diferente da que tem sido habitual desde meados de Março.

Com 300 metros de comprimento, 32 metros de boca e 84 mil toneladas de arqueação bruta, capacidade para transportar 2.400 passageiros, servidos por até 945 tripulantes, o 'Disney Wonder' fez a sua viagem inaugural a 15 de Agosto de 1999 e nunca visitou a Madeira.