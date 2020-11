Infantário 'O Golfinho' encerrado

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia actualizou há instantes a situação nas escolas da Madeira e informou que o Infantário 'O Golfinho', no Serrado do Mar, em Câmara de Lobos, encerrou esta segunda-feira na sequência do teste positivo de uma funcionária e do consequente confinamento preventivo de vários outros colaboradores.

Sem funcionários suficientes para o normal funcionamento do estabelecimento, a administração optou pelo encerramento do espaço. Débora Silva, directora do infantário, adiantou ao DIÁRIO que esta situação deverá manter-se, pelo menos, nos próximos 14 dias, período estabelecido pelo delegado de saúde concelhio para o cumprimento do isolamento profilático.

Todo os funcionários já foram testados, com os resultados a serem negativos. As cerca de 140 crianças do estabelecimento permanecerão no seu domicílio "até estarem reunidas as condições de segurança para o seu regresso", confirmou a directora.

O estabelecimento da Ribeiro Real, que integra o mesmo grupo de infantários, mantém o seu normal funcionamento.

Outras actualizações

EB23 Estreito de Câmara de Lobos: Um docente positivo mantém-se em quarentena. Todos os professores testaram negativo e, tal como os 15 alunos da turma que cumpriram confinamento, regressaram esta segunda-feira à escola.

Colégio de Santa Teresinha: Os 32 alunos que estavam em regime de aulas não presencial, desde 9 de Novembro, regressaram esta segunda-feira à escola.

EB23 do Caniço: As cinco turmas (127 alunos) e 14 docentes, confinados desde 10 de Novembro, regressaram esta segunda-feira ao regime de aulas presencial.