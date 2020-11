Covid-19 cresce nas escolas

Uma educadora do Infantário Rainha Sílvia, que integra a Fundação Princesa Dona Maria Amélia (Hospício), testou, hoje, positivo para a Covid-19. Este foi o segundo caso de um docente infectado com o novo coronavírus em escolas da Região.

No mesmo dia, o surgimento de mais um caso confirmado de Covid-19 numa criança de outra sala infantário ‘O Principezinho’ levou a que as autoridades de saúde optassem pelo encerramento daquele estabelecimento de ensino.

Neste dia soube-se, também, que há outras duas crianças da Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Ilhéus, no Funchal, que estão infectadas com o novo coronavírus. As crianças frequentam anos diferentes e fazem parte do mesmo agregado familiar.

A notícia de que o Governo Regional vai reconverter algumas piscinas em pavilhões também se destaca neste dia. A Escola Ângelo Augusto da Silva (Levada) será a próxima unidade de ensino a ver transformada a piscina desactivada em pavilhão a exemplo do que aconteceu com a Escola Básica dos 2 e 3 Ciclos do Estreito de Câmara.