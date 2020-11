'O Principezinho' coloca de parte transmissão no interior do infantário

Foi através de um comunicado que a Direcção Administrativa do infantário 'O Principezinho', no Caniço, confirmou o segundo caso de infecção em crianças daquele estabelecimento de ensino, reafirmando que o estabelecimento foi encerrado temporariamente, "de acordo com as orientações dos Serviços Regionais de Saúde, da Delegação de Saúde de Santa Cruz, do Governo Regional e da Secretaria Regional de Educação".

Nesse mesmo comunicado, os responsáveis por este infantário privado colocam de parte a existência de transmissão no interior do estabelecimento, salientando que os dois casos têm origem numa cadeia local, pelo que com "este encerramento temporário, pretende-se, de forma civicamente responsável, minimizar novas transmissões do vírus e, consequentemente, a sua propagação na comunidade, salvaguardando a saúde pública".

Refira-se que os dois casos positivos confirmados esta semana derivam da mesma cadeia comunitária de transmissão, externa ao infantário, não havendo, até ao momento, qualquer indício de transmissão dentro do estabelecimento. A Direção Administrativa do infantário 'O Principezinho'

Para já, não é ainda conhecida a data de reabertura, a qual "ficará dependente das orientações das entidades acima referidas".

Os responsáveis por este infantário do Caniço salientam as várias medidas de combate à pandemia colocadas em prática neste estabelecimento desde o início da pandemia, onde se inclui "a implementação de de seis diferentes portas de entrada para o edifício, de forma a promover o distanciamento entre os seus utentes, nas horas de entrega e recolha das crianças".