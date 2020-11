Direcção do Infantário ‘O Principezinho’ nega ter pedido “silêncio” aos pais

A Direcção Administrativa do Infantário 'O Principezinho' pronunciou-se sobre o caso positivo de covid-19 de um dos seus alunos, noticiado pelo DIÁRIO esta segunda-feira, 9 de Novembro.

A instituição nega ter pedido aos pais que não divulgassem a informação:

"Esta instituição, que sempre se pautou por um grande sentido de responsabilidade ética e cívica, teve conhecimento do facto no dia de ontem, precisamente às 11 horas, através do Delegado de Saúde de Santa Cruz, e que às 18 horas recebeu todas as orientações deste Serviço de Saúde sobre as medidas a implementar. De imediato, foi enviado a todos os encarregados de educação um comunicado com a descrição pormenorizada das medidas decretadas pelos serviços da Delegação de Saúde, de forma a salvaguardar a segurança de todas as crianças e suas famílias".

No mesmo e-mail remetido à redacção, a direcção da creche acrescenta que "tem implementado, desde Setembro de 2020, um Plano de 'Higiene e Segurança covid-19', sob orientação da Safe Madeira e que realiza periodicamente exames médicos a todas as suas funcionárias no âmbito da Medicina do Trabalho".

Refere ainda que "tem igualmente em vigor o Plano de 'Higiene e Segurança no Trabalho' e o HACCP ('Higiene e Segurança Alimentar')".

"Estes planos pretendem ser um veículo preventivo no combate a todo e qualquer problema de saúde que possa vir a afectar as crianças, respectivas famílias e as funcionárias deste estabelecimento de educação infantil e/ou pôr em risco a saúde pública", reforça o estabelecimento de ensino.

Recorde-se que, conforme noticiou o DIÁRIO esta manhã, os encarregados de educação alegam ter recebido a notícia pelo delegado de saúde de Santa Cruz, na manhã de domingo, que terá posteriormente sido confirmada por e-mail pela Direcção Administrativa do Infantário 'O Principezinho', o que terá acontecido por volta das 20h15, tal como foi acima mencionado.

De realçar que, na comunicação dirigida aos pais, a administração apela à "serenidade" dos encarregados de educação:

"Caros papás, pedimos que encarem com serenidade esta situação. Qualquer novidade será comunicada aos papás por e-mail. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar-nos. O trabalho colaborativo entre o infantário e as famílias é agora, mais do que nunca, fundamental para a contenção da propagação desta situação, quer na nossa escola, quer na nossa ilha".

No decurso do dia de ontem, uma das crianças da Sala de Jardim Pôr-do-Sol do Infantário 'O Principezinho', no Caniço, testou positivo à covid-19, obrigando o estabelecimento a accionar o seu Plano de Contingência.

Todas as crianças e a equipa pedagógica da referida sala, bem como uma Técnica do Ensino Especial e algumas crianças da Sala de Jardim Coração que têm como actividade extracurricular o Inglês (disciplina que era comum a alguns alunos das salas contíguas), encontram-se em confinamento obrigatório até dia 13 de Novembro.

Após uma denúncia por parte de um encarregado de educação, o DIÁRIO tentou sem sucesso chegar à fala com a Direcção Administrativa do infantário, que agora veio clarificar a situação.

Este caso terá ligação com a criança que testou positivo no Colégio de Santa Teresinha e ambos com o profissional afecto a uma unidade privada da área da farmácia, reportado na passada sexta-feira (dia 6 de Novembro) pelas autoridades regionais de saúde.

Para já são 16 as escolas da Madeira que têm casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 entre os seus alunos ou professores. São cerca de 190 os alunos que se mantêm em quarentena neste início de semana. Juntam-se perto de duas dezenas de professores.